Ботанический сад снова начал проводить детские игровые и обзорные экскурсии

Ботанический сад Петра Великого в Петербурге снова начал проводить детские игровые и обзорные экскурсии после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили сотрудники сада на официальной странице в ВКонтакте.
В Саду возобновляются детские игровые и обзорные экскурсии. Их стоимость для детской группы до 15 детей (включая сопровождающего) составит 4500 рублей.
Экскурсия для взрослой и смешанной группы до 15 человек будет стоить 6500 рублей.
Также петербуржцев зовут в Ботанический сад посмотреть на сирень и тюльпаны.
Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН
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