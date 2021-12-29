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Ботанический сад снова начал проводить детские игровые и обзорные экскурсии
Сегодня, 12:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ботанический сад снова начал проводить детские игровые и обзорные экскурсии

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Экскурсии не проводили уже два года.

Ботанический сад Петра Великого в Петербурге снова начал проводить детские игровые и обзорные экскурсии после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили сотрудники сада на официальной странице в ВКонтакте.

В Саду возобновляются детские игровые и обзорные экскурсии. Их стоимость для детской группы до 15 детей (включая сопровождающего) составит 4500 рублей.

Экскурсия для взрослой и смешанной группы до 15 человек будет стоить 6500 рублей.

Также петербуржцев зовут в Ботанический сад посмотреть на сирень и тюльпаны.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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