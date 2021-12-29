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Петербуржцев зовут в Ботанический сад посмотреть на сирень и тюльпаны
Сегодня, 14:46
29
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев зовут в Ботанический сад посмотреть на сирень и тюльпаны

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Также можно будет прогуляться по тропическому маршруту или посмотреть на экспозицию, посвященную растительности Земного шара и эволюции растительного мира.

Жителей Петербурга и гостей города пригласили на фестиваль "Оттепель чувств" в Ботанический сад". В эти выходные в оранжереях цветника посетители смогут полюбоваться цветущей сиренью и тюльпанами.

Кроме того, можно будет прогуляться  по тропическому маршруту или посмотреть на экспозицию, посвященную растительности Земного шара и эволюции растительного мира.

Билеты в сад для взрослых обойдется в 700 рублей. Льготникам и детям до 4 лет проход стоит 500 рублей.

Ранее в Ботаническом саду зацвела королевская стрелиция.

Фото: pexels.com

Теги: ботанический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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