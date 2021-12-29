Петербуржцев зовут в Ботанический сад посмотреть на сирень и тюльпаны

Жителей Петербурга и гостей города пригласили на фестиваль "Оттепель чувств" в Ботанический сад". В эти выходные в оранжереях цветника посетители смогут полюбоваться цветущей сиренью и тюльпанами.
Кроме того, можно будет прогуляться по тропическому маршруту или посмотреть на экспозицию, посвященную растительности Земного шара и эволюции растительного мира.
Билеты в сад для взрослых обойдется в 700 рублей. Льготникам и детям до 4 лет проход стоит 500 рублей.
Ранее в Ботаническом саду зацвела королевская стрелиция.
Фото: pexels.com
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