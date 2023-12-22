В Ботаническом саду 30 января начался сезон цветения азалий

Первые кустики уже распускаются, однако пик цветения будет только в марте.

В Ботаническом саду сегодня, 30 января, начался сезон цветения азалий. Чудесные растения можно увидеть на Субтропическом маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Первые кустики уже распускаются, однако пик цветения будет только в марте. К апрелю распустятся рододендроны в соседней оранжерее. Петербуржцы смогут рассмотреть разные сорта: Рододендрон Делавэ, Рододендрон Форчуна, Рододендрон желтый и другие.

Азалии потрясают разнообразием окраски, формы и размеров цветков. Цветки азалии могут быть и простыми, и махровыми. Но и те, и другие очаровывают своей нежностью и удивляют широтой палитры: белые, розовые, алые, брусничные, коралловые, тёмно-фиолетовые… Пресс-служба Ботанического сада

Ранее мы писали, что десятимесячная петербурженка отравилась листьями комнатного растения.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург