В Ботанический сад за Фениксом: какие чудеса покажет "Сад Света" в этом году

Главной темой мультимедийной прогулки стала легенда о птице Феникс. Маршрут составлен таким образом, чтобы он был интересен не только взрослым, но и совсем маленьким детям.

С 21 декабря по 28 февраля петербуржцы и гости города смогут насладиться мультимедийной прогулкой в Ботаническом саду. Там их встретят лиственница, веселый дуб, друг-паук и другие персонажи легенды о сказочной птице Феникс.

Уникальный проект соединил в себе новые виды цифрового искусства и красоту природы. Главной темой мультимедийной прогулки стала легенда о птице Феникс. Происхождение Феникса было прописано в культуре Древнего Египта, Геродотом (V век до н.э.) и Лактацием (IV век до н.э.) Начало этой истории отсылает читателей к Изумрудной пещере. Именно оттуда начинается карта маршрута легенды о Фениксе. Гости смогут проследить обновления и сияния возродившейся птицы.

Организаторы "Сада Света" заботятся о природе и хотят показать, какой она может быть разной. При прохождении маршрута посетители услышат разные факты об истории Ботанического сада и его растениях. Здесь деревья сами расскажут о своем возрасте и особенностях.

Общая длина маршрута составляет 1,7 км. Пройти его можно за 40-60 минут. За это время гости "Сада Света" получат возможность не только наслаждаться видами заснеженного сада и световыми инсталляциями, но и петь песни, общаться с деревьями и наблюдать за тем, как танцуют искры Феникса. Мультимедийный маршрут составлен таким образом, чтобы он был интересен не только взрослым, но и совсем маленьким детям.

Фото: "Сад Света", Piter.TV