В Бокситогорске пьяная семиклассница попала в больницу с передозировкой водкой

Её без сознания обнаружила мать.

В городе Бокситогорск Ленобласти мать 13-летней семиклассницы вечером 9 июля нашла свою дочь в квартире без сознания. Также в квартире был молодой человек, который сразу убежал, как только женщина пришла домой. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка 2006 года рождения находилась без сознания с передозировкой неизвестными веществами. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в Пикалевскую городскую больницу.

Правоохранители допросили молодого человека, который находился с ней в квартире. Им оказался ее одноклассник. По словам подростка, около 21:00 он находился в гостях у пострадавшей и распивал с ней водку. Девочке стал плохо, она решила просто прилечь на кровать.

Передозировка наркотиками убила 531 человека в Петербурге за полгода.

Фото: Piter.TV