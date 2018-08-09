Передозировка наркотиками убила 531 человека в Петербурге за полгода

В одиннадцати районах города стало больше печальных случаев.

В первой половине этого года в Петербурге возросло число случаев передозировки наркотиками. По данным фонда "Гуманитарное действие", в подобном состоянии в петербургские больницы доставили 1729 человек, 531 один из них скончались.

Отмечается, что в одиннадцати районах города стало больше таких печальных случаев. Чаще всего перебарщивать с наркотиками стали в Курортном, Кронштадском, Василеостровском и Петроградском районах. Больше всего летальных исходов случалось после чрезмерного употребления метадона, галлюциногенов и группы неуточненных наркотиков.

Также в 2019 году из рек и каналов Петербурга выловили более 30 утопленников.

Фото: Piter.TV; скрин drugmap.ru