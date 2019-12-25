В Гатчинском районе школьник умер от передозировки наркотиками

В посиделках с печальным финалом участвовали также два студента и неучащийся подросток.

В седьмом часу утра 11 августа в полицию Петербурга позвонила 18-летняя студентка колледжа и рассказала о найденном на Ленинском проспекте труп своего знакомого. Как стало известно Piter.TV, на теле 10-классника не было внешних признаков насильственной смерти.

Полиция предположила, что школьник скончался от передозировки наркотиками, труп направили в морг для установления причин смерти. Семья у погибшего 17-летнего подростка неполная, сам мальчик не состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В квартире, где умер школьник, находились упомянутая студентка, не учащийся 17-летний молодой человек, 19-летний студент колледжа. Несовершеннолетних участников плохо закончившейся посиделки передали родителям, в отношении последнего составили административный протокол.

Ранее мы писали, что в Парголово жена нашла онкобольного супруга застреленным.

Фото: pixabay