Всех учащихся решено отправить по домам.

В Благовещенске трое детей потеряли сознание в школе. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил мэр города Олег Имамеев. По данным чиновника, инцидент произошел в учебном заведении (гимназии) по улице Фрунзе, 71.

ЧП в гимназии по улице Фрунзе, 71. По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. Приняли решение отправить всех детей по домам Олег Имамеев, глава Благовещенска

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, правоохранительные органы и сотрудники городской администрации.

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Фото: Telegram/Олег Имамеев