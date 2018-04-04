В Благовещенске пенсионер ранил кухонным ножом главврача

Следком опубликовал видео преступления. Появились подробности уголовного дела.

65-летний пенсионер предстанет перед судом за поножовщину в больнице Благовещенска.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 65- летнего местного жителя. Как удалось выяснить во время следственных мероприятий, пенсионер пришел в больницу 29 ноября 2017 года. Дождался в коридоре исполняющую обязанности главврача и нанес ей два удара кухонным ножом, в поясницу и в живот. Женщина выжила.

При проведении экспертизы выяснилось, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

При проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы комиссией экспертов у подследственного было выявлено хроническое психическое расстройство, которое в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, лишала и в настоящее время лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. СУ СК РФ по Амурской области

По итогам расследования, следователем в органы прокуратуры направлено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера для рассмотрения вопроса об его утверждении и последующей передаче дела в суд.

Видео: Следком