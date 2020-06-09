В данный момент муниципальные службы устраняют последствия ливня.

В Благовещенске объявили ЧС из-за самого сильного ливня в истории. Решение о введении чрезвычайной ситуации приняло руководство города.

Отметим, что в Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков. Местный Гидрометцентр рассказал, что за 12 часов в городе выпало 82 миллиметра осадков — это 90% от нормы в июне.

Эксперты оценивают, что такой ливень из-за интенсивности больше подходит к "тропическому" климату.

В данный момент муниципальные службы устраняют последствия ливня.

Ранее мы рассказывали, что на юге России прогнозируют неделю сорокаградусной жары.

Видео: Youtube/ Shlyamova Natalia, Артем Могилев