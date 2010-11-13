В Белоруссии заявили, что комплексные испытания второго блока БелАЭС завершатся в сентябре

Михаил Михадюк рассказал о работе БелАЭС.

Специалисты планируют завершить последний этап комплексных испытаний второго энергетического блока на Белорусской атомной электростанции в сентябре 2023 года. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

Мы находимся на завершающей стадии нашего проекта. Мы планируем в сентябре завершить последний этап реализации проекта - комплексное опробование оборудования станции, то есть второго энергоблока. Это - работа энергоблока на полную мощность в течение 15 суток всем составом оборудования. Это технологическое завершение этого проекта. А дальше - работа приемочной комиссии. Михаил Михадюк, глава Минэнерго Белоруссии

Чиновник добавил, что с момента включения в энергетическую систему первого энергоблока БелАЭС на текущий момент успела выработать свыше 18 млрд кВтч. Такие объемы ресурсов позволяет властям заместить порядка пяти миллиардов кубометров природного газа. Второй энергоблок станции выработал первый миллиард кВтч электроэнергии в конце июля. Чиновники полагают, что с вводом второго энергоблока в промышленную эксплуатацию атомная электростанция будет генерировать около 18,5 млрд кВтч электроэнергии ежегодно.

Минэнерго ждет роста потребления электроэнергии предстоящей зимой на 0,8%.

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