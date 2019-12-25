В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны России. Военные уточнили, что объект будет сформирован благодаря заключенным между сторонам договоренностям.
На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.
пресс-центр Минобороны Белоруссии
Военные республики подчеркнули, что за счет работы центра повысится уровень обученности специалистов как в Белоруссии, так и России, а также укрепится Единая региональная система противовоздушной обороны Союзного государства. Известно, что центр будет расположен на территории Гродненской области. Еще два совместных центра могут появиться в Нижегородской и Калининградской областях.
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Фото: Pixabay.com
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