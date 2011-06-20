Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала видео с упавшим лыжником

Она назвала заявления СМИ на этот счет фейком.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала фейком заявления в СМИ, что во время соревнований "Минская лыжня" участник специально несколько раз упал, чтобы глава белорусского государства его обогнал. Об этом она рассказала РИА Новости.

Президент Александр Лукашенко 13 марта принял участие в республиканском зимнем спортивном празднике "Минская лыжня-2021". Команда президента, в которую в том числе вошел младший сын белорусского президента Николай, победила в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 километра. В гонке приняли участие команды администрации президента, аппарата совета министров, управления делами президента, Национального собрания, комитета госконтроля, облисполкомов.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как рядом с Александром Лукашенко, который едет по трассе на лыжах, несколько раз подряд падает лыжник. Ряд интернет-пользователей предположили, что мужчина специально упал, чтобы президент Белоруссии смог его обогнать.

В Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в конституцию.

Видео: Telegram/Пул Первого