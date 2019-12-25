В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ.
цитата из сообщения Минобороны Белоруссии
Планируется, что белорусских специалистов обучат работе на современных зенитных ракетных комплексах, которые находятся в арсенале армии РФ. Также будут выполнятся учебно-боевые задачи.
Это позволит увеличить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, а также ВВС республики.
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Фото: pixabay.com
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