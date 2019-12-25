Это позволит увеличить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии.

В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ. цитата из сообщения Минобороны Белоруссии

Планируется, что белорусских специалистов обучат работе на современных зенитных ракетных комплексах, которые находятся в арсенале армии РФ. Также будут выполнятся учебно-боевые задачи.

Это позволит увеличить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, а также ВВС республики.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала видео с упавшим лыжником.

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