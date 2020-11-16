Белый дом: США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие

Карин Жан-Пьер оценила глобальную угрозу по применению ядерного оружия.

В Белом доме заявили, что США на текущий момент не видят никаких признаков или намерения России применять ядерное оружие. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене.

Что касается свидетельств или шансов, то мы этого не видели. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Такой комментарий чиновница дала на вопрос одного из представителей СМИ. Ее попросили оценить недавние высказывания руководителей администрации США о "катастрофических" последствиях использования ядерного арсенала. Пресса хотела узнать о том, является ли угроза применения Россией ядерного оружия выше, чем фиксировалась "в феврале или марте 2022 года".

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Фото и видео: Белый дом