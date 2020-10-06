Белый дом: Макрон нанесет государственный визит в США 1 декабря

Карин Жан-Пьер рассказала о рабочем визите лидера Франции в Вашингтон.

Французский президент Эмманюэль Макрон нанесет государственный визит в США 1 декабря. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сообщила официальный представитель американской администрации при Джо Байдене. Карин Жан-Пьер пояснила прессе, что иностранный гость прилетит вместе с супругой.

Я хочу объявить, что президент <...> и первая леди <...> примут президента Франции Эмманюэля Макрона и Брижит Макрон, которые прибудут в США с государственным визитом 1 декабря. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудница Белого дома пояснила, что речь идет о первым государственном визите в Вашингтон французского лидера при текущей американской администрации. Этот контакт подчеркнет "глубокие и прочные отношения" между Вашингтоном и Парижем, который Карин Жан-Пьер назвала самым давним союзником США. Лидеры стран намерены поднимать вопросы по глобальным угрозам, экономики, представляющие национальные интересы как США, так и Франции.

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Фото и видео: Белый дом