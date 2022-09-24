Белый дом раскритиковал главу Всемирного банка за позицию по изменению климата

Карин Жан-Пьер оценила слова Дэвида Малпасса об инвестициях в экологические проекты.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер рассказала о том, что Белый дом выступил с критикой в адрес главы Всемирного банка Дэвида Малпасса. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне Карин Жан-Пьер прокомментировала позицию ВБ по поводу климатических изменений. По словам чиновницы, власти страны намерены добиться роста инвестиций в экологические проекты развивающихся государств со стороны данной международной организации.

Мы не согласны с комментариями главы Всемирного банка Малпасса. Мы ожидаем от Всемирного банка глобального лидерства в климатических амбициях. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом призвал американцев не ездить на Украину с целью участия в боевых действиях.

Фото и видео: Белый дом