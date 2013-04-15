В Белом доме утверждают, что США не информируют РФ о поездках должностных лиц на Украину

Джон Кирби рассказал о визите руководителя Госдепа в Киев.

Американская администрация не уведомляет Россию о поездках своих должностных лиц высокого ранга на территорию Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге перед иностранными журналистами в Госдепе США в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Пресса задала чиновнику вопрос о том, знала ли Москва заранее о визите государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев.

Мы не информируем Россию о поездках американских лидеров в Киев к президенту Зеленскому. Мы, безусловно, не информируем их. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото: YouTube / U.S. Department of State