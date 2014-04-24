В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже

В нацпарке медведица и двумя малышами продемонстрировала гостям банные процедуры.

На территории национального парка Башкирии туристы из Екатеринбурга и Озерска сняли на видео семью медведей, которые купались в луже. Такой информацией с подписчиками социальных сетей поделились сотрудники пресс-службы регионального Министерства природопользования и экологии. В профильном ведомстве заметили, что путешественники заметили лесных зверей прямо на дороге.

Гости национального парка "Башкирия" Радик и Мария возвращались в Нугуш после прогулки по экотропе Высота — как вдруг перед их машиной появилась медведица с двумя детенышами. Притормозили и наблюдали, как бурая красавица купается в луже. пресс-релиз Минприроды Башкирии

Когда дикие животные ушли в лес, туристы продолжили свой маршрут.

В Камчатке сняли на видео пришедшего в столовую медведя.

Фото и видео: Telegram / Министерство природопользования и экологии Башкортостана