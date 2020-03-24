Двое пациентов вернулись из-за границы, еше один - из Москвы.

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе. Об этом на странице в социальной сети "ВКонтакте" заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Чиновник пояснил, что двое из инфицированных вернулись домой из-за границы. Еще один человек постоянно совершал рабочие поездки в Москву.

Известно, что все зараженные проживают в Уфе. Сейчас всех пациентов изолировали, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами. Люди, общавшиеся с зараженными коронавирусом разыскиваются еще до постановки точного диагноза медиками.

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