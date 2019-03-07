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В Башкирии скорая помощь загорелась в результате ДТП

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В сети появилось видео с места ДТП от очевидца.

Сегодня утром в Башкирии произошло ДТП с автомобилем скорой помощи, с последующим возгоранием.

Сообщается, что ДТП произошло около 9 часов утра по местному времени на трассе Благовещенск - Уфа. Вероятно, "скорая" столкнулась с легковушкой, а после удара загорелась. Очевидец сообщил, что дорога в данном месте очень скользкая, и только после ДТП он увидел машину с песком.

В результате ДТП пострадали 3 человека: 26-летний водитель легковушки, 49-летний водитель скорой, 51-летняя пассажирка скорой.

Видео: YouTube/ mkset.ru

Фото: ВК, ДТП Уфа Баш Авто

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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