В ходе угона девушка совершила ДТП с двумя автомобилями.

В Башкирии пьяная девушка познакомилась с мужчиной у угнала у него машину, после чего попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел в городе Кумертау. По предварительной версии, 24-летняя девушка в состоянии алкогольного управления решила прокатиться за рулем чужого автомобиля. Его водителем был мужчина, с которым та познакомилась незадолго до инцидента.

В ходе угона девушка совершила ДТП с двумя автомобилями. Пострадавших нет. Полиция задержала девушку. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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Видео: ВКонтакте / Госавтоинспекция Башкортостана