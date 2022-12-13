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В Башкирии пьяная девушка познакомилась с мужчиной у угнала у него машину

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В ходе угона девушка совершила ДТП с двумя автомобилями.

В Башкирии пьяная девушка познакомилась с мужчиной у угнала у него машину, после чего попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел в городе Кумертау. По предварительной версии, 24-летняя девушка в состоянии алкогольного управления решила прокатиться за рулем чужого автомобиля. Его водителем был мужчина, с которым та познакомилась незадолго до инцидента.

В ходе угона девушка совершила ДТП с двумя автомобилями. Пострадавших нет. Полиция задержала девушку. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в США грузовик врезался в защитный барьер рядом с Белым домом.

Видео: ВКонтакте / Госавтоинспекция Башкортостана

Теги: башкортостан, дтп, пьяная девушка, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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