В Башкирии несовершеннолетняя утопила младшую сестру в тазу из-за уроков

Суд оставил девушку дома, но ограничил свободу на 1 год.

В Башкирии 17-летней девушке ограничили свободу на 1 год, после убийства младшей сестры.

ТАСС со ссылкой на суд башкирского Салавата сообщает, что суд ограничил свободу 17-летней девушке на 1 год, за то, что та утопила 7-летнюю сестренку в тазу. Сообщается, что в 13 сентября 2019 года младшая девочка мешала делать уроки старшей. Девушка заснула голову ребенка в таз с водой и удерживала там некоторое время. Девочка скончалась. Дело было переквалифицировано со статьи "убийство" на " убийство по неосторожности".

Уточняется, что обе девочки воспитывались в приемной семье, старшая училась в кадетском училище с хорошей успеваемостью.

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