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Видео: житель Башкирии кинул кота на заблудившегося в городе лосенка

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Лось в испуге стал бегать по двору, задевая при этом припаркованные автомобили.

В воскресное утро в Октябрьское пожаловал лосенок. Животное было очень напугано и жители не придумали ничего лучше, чем прогнать его котом. Один из жителей домов бросил на лосенка кота, лось испугался и стал бегать в панике по двору, задевая припаркованные автомобили. Видео опубликовали в социальных сетях.

После этого происшествия лосенок убежал в сторону дороги. Позже волонтеры обездвижили животное транквилизатором и вывезли его обратно в лес.

Там добровольцы ждали, пока лось проснется и пойдет в свою обычную среду обитания.

Ранее на Piter.TV: Видео: водитель в Кингисеппском районе чудом спасся от выбежавшей на дорогу лосихи.
Фото и видео: ДТП и ЧП Октябрьское/ ВК

Теги: башкирия, животное, кот, лось
Категории: Лента новостей, Новости России,

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