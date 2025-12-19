В Башкирии двум подросткам предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге

Несовершеннолетние поджигатели рассказали, что решились на преступление из-за денег.

В правоохранительные органы Башкирии на станции Красноуфимск поступило сообщение от работника транспортной организации о том, что на 1229 километре железнодорожного перегона "Янаул – Рабак" обнаружены следы взлома и поджога релейного шкафа. В результате при осмотре оперативниками объекта и прилегающей территории было установлено, что рядом находился кабель со следами оплавления, повреждённые предохранители и зажигалка. Вместе с сотрудниками ФСБ полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников. По горячим следам удалось найти подозреваемых. Ими оказались двое 15-летних подростков. Несовершеннолетние правонарушители признались, что получили задание в ходе переписки в мессенджере. За это преступление вербовщик пообещал исполнителям 15 тысяч рублей, но денежные средства так и не перевел.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ. По решению суда юноши отправлены под стражу. В настоящее время продолжается работа, направленная на выявление дополнительных эпизодов и установление других участников противоправной деятельности.

Фото и видео: Telegram / Следком Башкирии