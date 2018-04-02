В Башкирии два молодых парня погибли на жд переезде

В сети появилось фото и видео с места смертельного ДТП.

Накануне, 1 апреля, в Башкирии поезд снес "Фольксваген Поло" с двумя людьми в салоне.

Сообщается, что ДТП произошло на Нагаевском переезде. 23-летний водитель на автомобиле матери выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Грузовой состав снес автомобиль и протащил еще несколько десятков метров. Водитель и его 32-летний пассажир, житель Челябинской области, погибли.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что этот переезд стал причиной гибели людей в автомобилях не в первый раз. Люди рассказывают, как не раз становились свидетелями грубых нарушений ПДД другими водителями.

Видео: Следком

Фото: ВК, Баш ДТП