В Башкирии 6-летний мальчик провел 5 дней с трупом матери

Тело женщины начало разлагаться, а рядом с ней был обнаружен истощенный сын.

В Башкирском городе Янауле рядом с телом умершей несколько дней назад женщины был обнаружен истощенный 6-летний сын.

16 сентября в своей квартире была обнаружена мертвой 44-летняя женщина, а рядом с телом лежал ее живой сын. Тело уже начало разлагаться. Предварительно установлено, что женщина скончалась примерно 5 дней назад. Все это время с ней был ее 6-летний сын. Женщина с мальчиком проживали в квартире одни. Ребенка с сильным истощением госпитализировали в больницу в реанимацию.

Как выяснилось, тревогу забили соседи женщины, которые не видели соседку почти неделю. Они обратились за помощью к подруге, у которой были запасные ключи. Сейчас выясняются причины смерти женщины. Жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает.

Видео:Piter.TV