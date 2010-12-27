В Балашихе полицейские обнаружили подпольное производство машинного масла

Сотрудники МВД изъяли более 5 тонн контрафактной продукции.

В Балашихе сотрудники МВД обнаружили подпольное предприятие по изготовлению моторного масла. Об этом 10 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предприятие находится на территории промышленной зоны на Объездном шоссе в подмосковном городе. При осмотре сотрудники МВД обнаружили около тысячи пятилитровых канистр с поддельной продукцией на продажу. Как установила экспертиза, масло не соответствует требованиям технического регламента.

Также на территории предприятия сотрудники МВД нашли и изъяли этикетки различных брендов, оттиски печатей и накладные.

Злоумышленники принесли значительный ущерб правообладателям. По предварительным подсчетам, сумма убытков, понесенных только одной из фирм, составила более 1,5 миллиона рублей.

МВД России "Балашихинское" возбудило уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ. Теперь необходимо установить организаторов подпольного производства, а также места сбыта продукции.

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Фото: мвд.рф