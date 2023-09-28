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В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма

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Отмечается, что политик принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством республики.

Задержанного экс-государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна обвинили в финансировании терроризма. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана.

По данным ведомства, Варданян незаконно пересек границу Азербайджана в сентябре 2022 года в обход контрольно-пропускных пунктов. Отмечается, что политик въехал на территорию временного размещения российских миротворцев и принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством республики.

Также сообщается, что Варданян участвовал в снабжении оружием и боеприпасами незаконных формирований. Он был задержан 27 сентября. В его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста

Ранее в ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти

 

Теги: азербайджан, задержание, нагорный карабах, рубен варданян
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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