В Баку обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма

Задержанного экс-государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна обвинили в финансировании терроризма. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана.
По данным ведомства, Варданян незаконно пересек границу Азербайджана в сентябре 2022 года в обход контрольно-пропускных пунктов. Отмечается, что политик въехал на территорию временного размещения российских миротворцев и принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством республики.
Также сообщается, что Варданян участвовал в снабжении оружием и боеприпасами незаконных формирований. Он был задержан 27 сентября. В его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста
Ранее в ЕС заявили, что Баку не допустил в Карабах международных наблюдателей.
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