В БКЗ "Октябрьский" для ветеранов 8 мая организовали праздничный концерт

Беглов подчеркнул, что на празднике в День Победы будет много молодежи.

В большом концертном зале "Октябрьский" в воскресенье, 8 мая, состоялся концерт "Их подвиг в наших сердцах", который приурочили к 77-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда поздравил глава Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что ничто и никогда не затмит нашу Победу и горожане всегда будут гордо отмечать эту дату.

Перед началом концерта губернатор и председатель ЗакСа Александр Бельский встретились с представителями общественных организаций ветеранов и блокадников. Градоначальник рассказал им о программе на 9 мая. Кроме того, Беглов подчеркнул, что на празднике в День Победы будет много молодежи.

Ранее на Piter.tv: в Летнем саду 9 мая выступит духовой оркестр.

Фото: пресс-служба Смольного