В БДТ появится Попечительский совет

Чиновники наградили троих выдающихся артистов в честь столетнего юбилея БДТ.

В Смольном предложили сформировать дл Большого драматического театра в Петербурге Попечительский совет. С инициативой выступило руководство города во время церемонии вручения почетным артистам БДТ наград. Мероприятие состоялось в рамках 100-летия культурного учреждения Северной столицы.

Одновременно с чиновниками из местного правительства, на встрече присутствовали также министр культуры России Владимир Мединский и официальный представитель президента России по Северо-Западу Александр Гуцан. Представители власти из Москвы зачитали поздравления от Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Почетные знаки получили Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Георгий Штиль.

Фото: Piter.tv