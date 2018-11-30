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В БДТ появится Попечительский совет
Сегодня, 7:56
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В БДТ появится Попечительский совет

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Чиновники наградили троих выдающихся артистов в честь столетнего юбилея БДТ.

В Смольном предложили сформировать дл Большого драматического театра в Петербурге Попечительский совет. С инициативой выступило руководство города во время церемонии вручения почетным артистам БДТ наград. Мероприятие состоялось в рамках 100-летия культурного учреждения Северной столицы.

Одновременно с чиновниками из местного правительства, на встрече присутствовали также министр культуры России Владимир Мединский и официальный представитель президента России по Северо-Западу Александр Гуцан. Представители власти из Москвы зачитали поздравления от Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Почетные знаки получили Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Георгий Штиль.

Фото: Piter.tv

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Теги: 100-летие бдт, бдт, попечительский совет бдт, юбилей бдт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Театры,

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