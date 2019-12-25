В БЦ напротив Владимирского собора создадут коворкинг

Коворкинг на 220 рабочих мест откроется в августе.

В четверг, 8 апреля, на Владимирском проспекте в бизнес-центре Renaissance Hall откроется коворкинг от компаний IPG.Estate и Renaissance Development. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Сделку заключили вчера. Коворкинг, общей площадью на 1,2 тысяч квадратных метров и рассчитанный на 220 рабочих мест, откроют в августе. В планах расширить площадь до 5 тысяч "квадратов".

Предприниматели подметили растущий спрос на коворкинги и готовые офисы. Отмечается, что Renaissance Development входит в топ-5 собственников качественных бизнес-центров города.

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Фото: Pixabay