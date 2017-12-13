В "Автово" пожарные и сотрудники метрополитена провели масштабные учения

В Кировском районе спасатели МЧС и сотрудники метро объединили усилия на учениях в подземке.

Около двух часов ночи 15 февраля представители петербургского метрополитена и пожарные-спасатели ГУ МЧС провели совместные масштабные учения на территории станции “Автово”.

Сообщается, что местных жителей напугало событие. Петербуржцы не понимали почему к вестибюлю станции на “красной” ветке метро стали подтягиваться специальные пожарные машины. Крупная техника перекрыла часть проезжей части. наиболее внимательные прохожие насчитали на месте происшествия более 20 грузовиков спасателей. Также наблюдался приезд Газовой компании.

Известно, что к “Автово” направили пожарные расчеты со всего Кировского района. Что именно отрабатывали службы - неясно. По предположениям, прошли очередные испытания на поиски взрывного устройства и оказания помощи пострадавшим при “террористическом акте”.



Видео: Piter.tv