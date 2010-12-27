В Автово молодому человеку отрезало ноги поездом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Трагедия произошла на юге Петербурга в среду, 1 августа. Около 7 утра на станции Автово локомотив сбил дежурного по парку. Коллеги 22-летнего юноши рассказали, что машинист видел его, подавал ему сигналы и пытался экстренно затормозить.
Молодому человеку отрезало обе ноги и переломало позвоночник. Сейчас парень находится в городской больнице № 26, располагающейся на улице Костюшко. Юноше требуется донорская кровь.
Трагедией занимается транспортная полиция.
Фото: PIXABAY.COM