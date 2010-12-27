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Новости Лента новостей
В Автово молодому человеку отрезало ноги поездом‍
Сегодня, 13:04
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alexandra08
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В Автово молодому человеку отрезало ноги поездом‍

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Трагедия произошла на юге Петербурга в среду, 1 августа.

В Автово молодому человеку отрезало ноги поездом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трагедия произошла на юге Петербурга в среду, 1 августа. Около 7 утра на станции Автово локомотив сбил дежурного по парку. Коллеги 22-летнего юноши рассказали, что машинист видел его, подавал ему сигналы и пытался экстренно затормозить.

Молодому человеку отрезало обе ноги и переломало позвоночник. Сейчас парень находится в городской больнице № 26, располагающейся на улице Костюшко. Юноше требуется донорская кровь.

Трагедией занимается транспортная полиция.

Фото: PIXABAY.COM

Теги: автово , отрезало ноги , улица костюшко
Категории: Новости СПб Лента новостей

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