Трагедия произошла на юге Петербурга в среду, 1 августа.

В Автово молодому человеку отрезало ноги поездом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трагедия произошла на юге Петербурга в среду, 1 августа. Около 7 утра на станции Автово локомотив сбил дежурного по парку. Коллеги 22-летнего юноши рассказали, что машинист видел его, подавал ему сигналы и пытался экстренно затормозить.

Молодому человеку отрезало обе ноги и переломало позвоночник. Сейчас парень находится в городской больнице № 26, располагающейся на улице Костюшко. Юноше требуется донорская кровь.

Трагедией занимается транспортная полиция.

Фото: PIXABAY.COM