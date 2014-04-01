Канцлер Нехаммер призвал население страны к спокойствию.

В Австрии заявили, что будут ждать подробностей от "Газпрома" по оплате газа с 1 апреля. Соответствующее заявление перед журналистами местного телеканала ОЕ-24 сделал канцлер Карл Нехаммер. Чиновник уточнил, что Вену интересует вопрос относительно того, в какой валюте РФ планирует получать платежи за поставленные энергетические ресурсы.

Мы пока не получили никакой другой информации от "Газпрома", что будет какое-то изменение контракта со стороны "Газпрома". Надо сейчас дождаться, что нам будет представлено, чтобы дать этому оценку. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Канцлер призвал правительство и граждан страны проявить спокойствие, так как власти предпринимают меры для того, чтобы следующей зимой Австрия могла быть обеспечена газом. При этом в Вене не поддерживают предложение о введении энергетического эмбарго по нефти и газу из России, так как сильно зависит от этих поставок. Австрия имеет контракты с "Газпромом" в евро и долларах. Карл Нехаммер уточнил, что вопрос о газоснабжении населения страны сейчас перед кабмином стоит очень остро.

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Фото и видео: YouTube / OE24.TV



