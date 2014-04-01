Глава РФ объяснил, в каком случае Россия будет считать, что заказчики не исполняют договоренности.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления перед правительством на совещании, посвященном вопросу поддержки авиационной отрасли в стране. Политик уточнил, что документ подразумевает введение новой платежной системы по контрактам с Западом.

Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Владимир Путин, президент России

Путин уточнил коллегам, как будет работать новая система оплаты энергетических ресурсов, приходящих заказчикам от России. Контрагентам предлагается следующая схема: для приобретения природного газа нужно для начала открыть рублевые счета в банках России, с которых далее будет вестись вся оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля 2022 года. При нарушении ритмичности платежей РФ будет вводить санкции за неисполнение имеющихся обязательств по договорам.

Путин поручил Минтрансу наладить взаимодействие "Совкомфлота" и грузоотправителей.

Фото и видео: Kremlin.ru

