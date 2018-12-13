В Австралии рухнул вертолет с людьми

Появились сообщения, что в вертолете, облетавший национальный парк "Какаду", находились пилот и два сотрудника парка.

В Австралии на территории Национального Парка "Какаду" рухнул вертолет с людьми.

ЧП произошло сегодня утром, 21 мая, на севере Австралии. 2 сотрудника национального парка облетали территорию на вертолете, когда тот рухнул. На борту было 2 работника парка и пилот. На место выдвинулись машины "скорой" и спасатели, передает местный канал 9News.

Люди выжили, их отправили в больницу. Их состояние медики оценивают как стабильное. Известно, что сотрудники парка занимались отловом диких животных.

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Фото: 9News

Видео: YouTube