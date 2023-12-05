В Астраханской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Водитель "Камаза" доставлен в больницу.

Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло вечером 4 декабря на территории Астраханской области. По предварительным сведениям, жертвами смертельной аварии стали три человека. Инцидент произошел на трассе, расположенной вблизи поселка Кирпичный Завод в Приволжском районе. Все погибшие являлись взрослыми гражданами (две пассажирки и водитель). Они находились в салоне легковой машины. Шофер за рулем "Камаза" получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Обстоятельства случившего выясняются. Прокуратура области ход процессуальной проверки по факту ДТП поставила на контроль. пресс-служба региональной прокуратуры

После ДТП движение по автомобильной дороге Три Протока - Яксатово временно было перекрыто. В полиции установили, что водитель Ford Mondeo 1980 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз" с прицепом. Вторым транспортным средством управлял водитель 1973 года рождения.

В Удмуртии в ДТП с двумя легковушками и четырьмя грузовиками пострадали шесть человек.

Фото и видео: УМВД по Астраханской области