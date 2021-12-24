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В Астрахани в реанимации областной инфекционной больницы произошел пожар

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Жертвами стали два человека.

В Астрахани в реанимации областной инфекционной больницы имени Ничоги произошел пожар. Следственные структуры подтвердили местным журналистам гибель двух человек во время возгорания в отделении. Остальных пациентов и сотрудников медицинского учреждения удалось оперативно эвакуировать из помещения.

Площадь пожара составила 15 кв. метров, открытое горение ликвидировано.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Экстренные ведомства заявили о наличии пострадавших. Пламя начало распространяться по реанимации в 10:07 часов утра по местному времени (в 09:07 утра по московскому времени). По предварительной версии, причиной трагедии стало короткое замыкание.

Reuters: число жертв пожара на пароме в Бангладеш возросло до 38.

Фото и видео: Telegram / 112, Mash
 

Теги: астрахань, гу мчс, инфекционный госпиталь, короткое замыкание, реанимация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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