Машинисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Асбесте столкнулись два электровоза. Об этом сообщили местные журналисты из издания E1. По данным источника, инцидент произошел 1 марта на железнодорожной станции "Звезда". Она расположена в в карьере "Ураласбеста". По данным источников издания, оба машиниста находились в состоянии алкогольного опьянения.

Факт опьянения установлен врачами скорой помощи. Электровозы восстановлению не подлежат...Три дня назад в асбестовских СМИ была статья об одном из этих машинистов как о самом лучшем машинисте Наталья Крылова, депутат

Напомним, что в регионе электровозы необходимы для вывоза руды из карьера. В момент происшествия оба транспортных средства находились без груза. Один тяговой агрегат опускался в курьер, а второй в этот момент стоял в тупике.

На станции Купчинская завершаются работы по подъему сошедшего поезда.

Фото: E1