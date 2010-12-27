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В "Артеке" при странных обстоятельствах умерла девочка из Махачкалы
Сегодня, 12:01
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MShaffter

В "Артеке" при странных обстоятельствах умерла девочка из Махачкалы

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Школьница легла спать вечером, а утром ее обнаружили мертвой в своей постели.

В "Артеке" умерла 15-летняя школьница из Махачкалы.

Следственные органы России по Крыму и Севастополю сообщают, что сегодня утром, 13 ноября, в своей постели в детском лагере "Артек" нашли мертвой 15-летнюю школьницу из Махачкалы. По факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Известно, что школьница вечером легла спать, а утром она уже не проснулась. Для выяснения точных причин смерти будет проведена судмедэкспертиза. Опрашиваются отдыхающие в лагере дети и работники "Артека".

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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