В "Артеке" при странных обстоятельствах умерла девочка из Махачкалы

Школьница легла спать вечером, а утром ее обнаружили мертвой в своей постели.

В "Артеке" умерла 15-летняя школьница из Махачкалы.

Следственные органы России по Крыму и Севастополю сообщают, что сегодня утром, 13 ноября, в своей постели в детском лагере "Артек" нашли мертвой 15-летнюю школьницу из Махачкалы. По факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Известно, что школьница вечером легла спать, а утром она уже не проснулась. Для выяснения точных причин смерти будет проведена судмедэкспертиза. Опрашиваются отдыхающие в лагере дети и работники "Артека".

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Фото:Piter.TV