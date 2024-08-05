В тушении огня участвовали более 40 специалистов и 12 единиц техники.

В Архангельской области потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 4 августа в Северодвинске. Огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. По предварительной информации, внутри здания находились кислородные баллоны. В тушении пожара участвовали более 40 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время возгорание локализовали.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области загорелись склад автопокрышек и промзона.

Видео: МЧС России