  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:00
137
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Архангельской области потушили пожар на складе

0 0

В тушении огня участвовали более 40 специалистов и 12 единиц техники.

В Архангельской области потушили пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 4 августа в Северодвинске. Огонь охватил 3 000 квадратных метров здания. По предварительной информации, внутри здания находились кислородные баллоны. В тушении пожара участвовали более 40 специалистов и 12 единиц техники. Спустя время возгорание локализовали.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области загорелись склад автопокрышек и промзона.

Видео: МЧС России

Теги: архангельская область, пожар, склад
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии