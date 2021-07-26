В Архангельске произошла массовая драка между художниками и местными жителями

Двум участникам понадобилась медпомощь.

В Архангельске на острове Кегостров произошла массовая драка между художниками и местными жителями. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Инцидент произошел 25 июня в ходе выставки уличного искусства "Коровник" в одном из заброшенных зданий, расположенных на острове. По словам очевидцев, художники и местные жители повздорили перед отплытием последнего теплохода на материковую часть города. Всего в массовой драке приняли участие около 20 человек.

После конфликта двум гражданам понадобилась медицинская помощь. Она была оказана им на месте, госпитализация не понадобилась. По данным правоохранительных органов, некоторые участники драки уже установлены. По факту конфликта полиция проводит проверочные мероприятия.

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Видео: ВК/Поиск пропавших людей Архангельск