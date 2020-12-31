Участниками конфликта стали иностранцы.

В Архангельске произошла массовая драка. Об этом рассказали представители Telegram-канала "Пресс-хата". По данным источника, конфликт зафиксирован в центре города Архангельск. В нем принимали участие студенты из Индии, а с другой стороны - "белые ходоки". Информации о произошедшем в региональное управление правоохранительных органов не поступало. По факту размещения ролика в социальных сетях полиция организовала проверку.

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Фото и видео: Telegram / Пресс-хата