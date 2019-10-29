В Архангельске мужчина убивал приятелей, чтобы съесть их

Людоед проживал в квартире одного их съеденных им приятелей.

В Архангельской области закончено расследование чудовищного уголовного дела убийцы-каннибала.

Следственные органы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщили, что завершено следствие по уголовному делу по статье "убийство трех лиц, в целях использования тканей потерпевших". По версии следствия, 51-летний житель Архангельска, ранее судимый за два убийства, в период с марта 2016 года по март 2017 год убил трех знакомых с целью использования мягких тканей человека для употребления в пищу (каннибализма).

Мужчина распивал с жертвой алкоголь, после того как тот засыпал, наносил смертельные ранения ножом. После он разделывал свою жертву, мягкие ткани употреблял в пищу, а остальное расфасовывал в пакеты и выбрасывал в реку.

Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын, якобы, уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего. СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Также отмечается, что мужчина регулярно употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина полностью вменяем.

Во время расследования уголовного дела следствию пришлось столкнуться с рядом сложностей, так как тела были найдены фрагментарно, убитых людей особо никто не искал. Сейчас дело расследовано, следствием собрана достаточная доказательная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Архангельской области обвинительным заключением направлено в Архангельский областной в суд для рассмотрения по существу.

Видео: СУ СК России