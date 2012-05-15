В Краснодарском крае пенсионер воткнул в лицо супруги нож – видео

Женщина выбежала на улицу и позвала на помощь.

В Краснодарском крае задержали 64-летнего мужчину, который во время бытового конфликта воткнул нож в лицо своей супруги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 19 ноября в частном доме на переулке Фурманова в Апшеронске. Во время распития спиртного между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина схватился за кухонный нож с длиной лезвия 25 см и ударил им жену в лицо.

Женщина выбежала на улицу и позвала на помощь. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Как сообщал интернет-портал "Кубань 24", операция по извлечению ножа длилась 60 минут. Интубация трахеи осуществлялась под контролем видеоларингоскопа. У женщины оказалась повреждена носовая перегородка, левые носовые раковины, левая гайморова пазуха. Врачи выполнили ревизию раны, гемостаз с помощью фибрин-кологеновой губки "тахокомб", сделали ушивание носовой перегородки.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха.

Фото, видео: Telegram / 112