В Апраксином Дворе убрали уличную торговлю и начали укладку нового асфальта

Начался ремонт покрытия.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко сообщил, что на территории Апраксина Двора завершена ликвидация уличной торговли и начаты работы по обновлению дорожного покрытия.

На территории Апраксина Двора в Санкт-Петербурге начали укладку нового асфальта. Об этом рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Игорь Потапенко. По его словам, работы стартовали накануне и проводятся поэтапно.

Чиновник отметил, что на объекте полностью прекращена уличная торговля. Сейчас предприниматели осуществляют деятельность исключительно в помещениях, павильонах и других установленных зонах. Ремонт покрытия проводится в рамках благоустройства территории, которое включает обновление инженерных сетей и наведение порядка на прилегающих участках. Власти ожидают, что работы по асфальтированию и благоустройству завершатся в ближайшее время.

Ранее КГИОП через суд обязал собственников отреставрировать фасады Апраксина двораю.

Фото: АО "Российский аукционный дом"