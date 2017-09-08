В Апатитах мужчина угнал бронемашину, чтобы съездить за коньяком

Житель Мурманской области отправился в магазин за коньяком на военном бронированном тягаче. Мужчина не справился с управлением и врезался в витрину супермаркета.

Житель города Апатиты в Мурманской области угнал у местного ДОСААФ многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТЛБ). Бронированный транспорт на гусеницах 29-летнему Александру Васильеву потребовался для того, чтобы съездить в магазин за коньяком.

Как рассказывает источник Piter.tv, мужчина посчитал, что прсото сходить за алкоголем - это не прикольно. Поэтому он угнал машину. Видимо управление военной техникой оказалось не таким уж простым. Доехав до супермаркета на улице Северной он не справился с управлением при развороте. Снес припаркованный автомобиль и врезался в витрину магазина.

После ЧП он зашел в магазин и стал искать коньяк. Но не нашел и решил прихватить бутылку вина. Но распить ее помешали подоспевшие полицейские. Его отправили в отделение полиции.

Фото и видео: Piter.tv