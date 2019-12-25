Двое жителей Мурманска устроили нелегальный игорный бизнес в Крыму

Мужчины получили доход с незаконного казино 220 миллионов рублей.

В Крыму под суд пойдут под суд двое жителей Мурманска за организацию подпольной деятельности игрового бизнеса.

Издание "Крымpress" сообщает, прокуратура Крыма утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 36 и 31 – летних жителей г. Мурманска.

Они обвиняются по статье "незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере".

Данные граждане получили доход от незаконной деятельности в размере 220 миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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