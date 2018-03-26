В Апатитах отчим забил насмерть 5-летнего ребенка за разбросанные игрушки

Появились подробности жуткого убийства маленького мальчика.

Следственными органами города Апатиты завершено расследование уголовного дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью" в отношении 21-летнего мужчины, который забил 5-летнего сына новой супруги.

Следствию удалось выяснить, что 4 ноября 2017 года находясь по месту временного проживания в одной из квартир города Апатиты, испытывая личную неприязнь к 5-летнему сыну своей супруги, используя в качестве предлога разбросанные игрушки, действуя с особой жестокостью, причиняя психические и физические страдания, умышленно и со значительной силой избил ребенка. Мужчина нанес малышу 11 ударов руками по голове и телу мальчика, причинив не только не совме5стимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, но и множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы ребер. От полученных травм мальчик скончался в больнице 5 ноября 2017 года.

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, проводился комплекс необходимых экспертиз. Ситуационная экспертиза полностью подтвердила версию следователя о количестве нанесенных ударов ребенку обвиняемым, который вначале утверждал, что их было не более трех. Заключение комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы показало, что злоумышленник находился в состоянии вменяемости и осознавал совершаемые им действия. СУ СК РФ по Мурманской области

Собранные материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье до 15 лет лишения свободы.