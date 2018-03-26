В Апатитах отчим забил насмерть 5-летнего ребенка за разбросанные игрушки

Следственными органами города Апатиты завершено расследование уголовного дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью" в отношении 21-летнего мужчины, который забил 5-летнего сына новой супруги.
Следствию удалось выяснить, что 4 ноября 2017 года находясь по месту временного проживания в одной из квартир города Апатиты, испытывая личную неприязнь к 5-летнему сыну своей супруги, используя в качестве предлога разбросанные игрушки, действуя с особой жестокостью, причиняя психические и физические страдания, умышленно и со значительной силой избил ребенка. Мужчина нанес малышу 11 ударов руками по голове и телу мальчика, причинив не только не совме5стимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, но и множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы ребер. От полученных травм мальчик скончался в больнице 5 ноября 2017 года.
В ходе расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, проводился комплекс необходимых экспертиз. Ситуационная экспертиза полностью подтвердила версию следователя о количестве нанесенных ударов ребенку обвиняемым, который вначале утверждал, что их было не более трех. Заключение комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы показало, что злоумышленник находился в состоянии вменяемости и осознавал совершаемые им действия.
СУ СК РФ по Мурманской области
Собранные материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье до 15 лет лишения свободы.